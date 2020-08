„Software wird in Zukunft der große Differenzierungsfaktor im Fahrzeug sein und effiziente Softwareupdates eine immer wichtigere Rolle spielen. Mit unserem Investment in Aurora Labs erweitern wir unser Beteiligungsportfolio um ein Unternehmen in einem Markt mit starkem Wachstumspotenzial“, unterstreicht Lutz Meschke, der seit Juli für das Porsche-Vorstandsressort Beteiligungsmanagement zuständig ist.

Die Porsche SE erwartet, dass derartige Serviceleistungen deutlich an Relevanz gewinnen werden. Die Beteiligung an Aurora Labs ergänzt die zukunftsorientierten Venture Capital-Investments der Porsche SE in die beiden 3D-Druck-Spezialisten Markforged und Seurat Technologies sowie das auf den Lidar-Bereich spezialisierte Unternehmen Aeva.