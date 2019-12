Wirtschaft Neue Ära der E-Auto-Produktion Startschuss für Produktion des VW-Elektroautos ID.3 in Zwickau

Im Werk Zwickau läuft am Montag (4. November 2019) die Fertigung des ersten reinen Großserien-Elektroautos von Volkswagen an. 2020 will VW in Zwickau rund 100.000 Fahrzeuge mit dem ‚Modularen Elektrobaukasten’ fertigen.