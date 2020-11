Die Volkswagen Sachsen GmbH hat drei Standorte in Zwickau, Chemnitz und Dresden. Die betroffenen Kommunen sehen in einer Eingliederung in die AG zurzeit keinen konkreten Nachteil etwa mit Blick auf die Höhe der Gewerbesteuer. Die Stadt sei über die Absichten des Unternehmens informiert und VW habe zugesichert, sie darüber auf dem Laufenden zu halten, hieß es aus dem Zwickauer Rathaus. "Derzeit liegen uns zudem keine Informationen vor, dass die Veränderungen Auswirkungen auf die Gewerbesteuer haben könnte." Auch in Chemnitz werde momentan "kein Anlass zur Sorge" gesehen, erklärte die Pressestelle des Rathauses.