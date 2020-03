Wie der Autohersteller mitteilt, kommt das Aus für den Sportwagen im April. Die Idee hinter dem Hybridsportwagen "markentypische Fahrfreude, begeisterndes Design und wegweisende Nachhaltigkeit" in Einklang zu bringen, zeigte der OEM erstmals mit dem "Vision EfficientDynamics", einer 2+2-Sitzer-Studie, wie sie auf der IAA 2009 gezeigt wurde. Die Idee eines Hybrid-Allradlers mit ähnlicher Formensprache kam laut BMW gut an und die Münchener übertrugen das Konzept in die neu geschaffene Marke BMW i.

Seine Weltpremiere feierte der i8 gemeinsam mit dem kompakten i3 auf der IAA 2013. Zum Konzept des 2+2-Sitzers i8 zählen über den Hybridantrieb hinaus die Kombination einer Fahrgastzelle aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) mit einem Aluminium-Chassis. Die Kraft der beiden Antriebe auf alle vier Räder übernehmen für die Hinterräder ein Ottomotor mit BMW-typischer TwinPower Turbo-Technologie, die E-Maschine hingegen treibt die Vorderräder an. Der Elektromotor kann den Sportler auch alleine vorantrieben - bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km/h. BMW konzipierte den Sportwagen mit einem Leergewicht von 1.500 Kilogramm so, dass die Gewichtsverteilung auf den Achsen im Verhältnis 50:50 ausbalanciert bleibt.