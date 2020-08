Forschung & Entwicklung Projekt FlowPro Forscher nutzen KI für Mikrologistik

Am 1. Juli ist das Projekt FlowPro gestartet, in dem sechs Forschungspartner die Vernetzung, Fusion und Nutzung von Mobilitäts-, Verkehrs- und Logistikdaten untersuchen und erproben. Mehr über KI in der Logistik erfahren Sie hier