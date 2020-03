Studie der Universität St. Gallen Roswitha Maier von

Autohersteller stehen auf Rabattbremse

Schnäppchenjäger hatten im Februar schlechte Karten in deutschen Autohäusern. Laut einer Rabattstudie des Institute for Customer Insight an der Universität St. Gallen gab es in dem Monat so geringe Preisnachlässe wie noch nie seit Beginn der Untersuchung im Jahr 2010.