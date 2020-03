17.03.2020, 10:07 Uhr: VW-Betriebsrat kritisiert zögerliches Handeln

Die Mitarbeitervertretung bei Volkswagen kritisiert die für Freitag den 20. März geplante Aussetzung an zahlreichen Standorten als zu spät. Nach dpa-Angaben verlangt der Betriebsrat vom Vorstand mehr Klarheit und Verantwortung bei den angekündigten Schließungen: „Wir erwarten jetzt einen geordneten Ausstieg aus der Fertigung.“ Das Management müsse detaillierte Pläne für die einzelnen Werke vorlegen, schrieben Betriebsratschef Bernd Osterloh und seine Stellvertreterin Daniela Cavallo an die Belegschaft. „Dazu zählt insbesondere das Werk in Zwickau, wo die Kolleginnen und Kollegen den ID-Anlauf stemmen. Wir erwarten hier eine Lösung – denn einige im Vorstand wollen ihrer Verantwortung offenbar nicht gerecht werden.“ Der Betriebsrat könne nicht nachvollziehen, warum die Mitarbeiter „ohne eine klare Ansage und ohne klare Worte aus dem Management für ein paar hundert Autos mehr eine Ansteckung riskieren sollen“.

17.03.2020, 09:25 Uhr: Produktion des VW-Konzerns wird lahmgelegt

Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus will der VW-Konzern die Produktion in zahlreichen Werken vorübergehend aussetzen. An den allermeisten Standorten des VW-Konzerns soll an diesem Freitag die letzte Schicht laufen. Dies verkündete die dpa in Bezugnahme auf den Betriebsrat in Wolfsburg. Aus Sicht der Mitarbeitervertreter des OEMs reicht die beschlossene Unterbrechung der Fertigung bisher aber nicht aus. Am vergangenen Wochenende waren Krankheitsfälle im Werk Baunatal bei Kassel sowie im Stammwerk Wolfsburg bekannt geworden.

17.03.2020, 07:00 Uhr: VW-Konzern legt Zahlen vor und blickt voraus

Der Volkswagen Konzern hat das Geschäftsjahr 2019 mit verbesserten finanziellen Ergebnissen fast aller Marken erfolgreich abgeschlossen. Dennoch blickt Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, mit Skepsis auf das laufende Geschäftsjahr: „2020 ist ein sehr schwieriges Jahr. Die Corona-Pandemie stellt uns vor ungekannte operative und finanzielle Herausforderungen. Zudem sind nachhaltige Konjunktureinflüsse zu befürchten. Durch die Bündelung unserer Kräfte, eine enge Zusammenarbeit und gute Moral im Konzern wird es uns gelingen, die Corona-Krise zu bewältigen.“

16.03.2020, 17:15 Uhr: Volkswagen plant Produktionsstopp in der Slowakei

Die Produktion aller drei VW-Werke in der Slowakei soll vorübergehend eingestellt werden. Eine endgültige Entscheidung wurde laut einer Unternehmenssprecherin jedoch noch nicht getroffen. Sie erläuterte gegenüber der dpa, dass die Standorte in Bratislava, Martin und Stupava diesen Montag noch in Betrieb waren, um eine schrittweise und geordnete Stilllegung der Produktion zu ermöglichen. Innerhalb des Konzerns nimmt vor allem der Standort Bratislava eine Schlüsselposition ein, da dort Autos von fünf Marken zugleich hergestellt werden und das Werk bei Bedarf in der Lage ist, auch Produktionen anderer internationaler Standorte zu übernehmen.

16.03.2020, 16:20 Uhr: Groupe PSA schließt europäische Werke

Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus, Versorgungsschwierigkeiten und dem Rückgang der Automobilmärkte wird die Groupe PSA vorrübergehend Werke in Europa schließen – dies betrifft auch das Tochterunternehmen Opel. Bereits am heutigen Montag werden die Werke in Mulhouse (Frankreich) und Madrid (Spanien) geschlossen. Am Dienstag folgen die Standorte Poissy, Rennes und Sochaux in Frankreich, Eisenach und Rüsselsheim (Deutschland), Saragossa (Spanien), Ellesmere Port (Vereinigtes Königreich) sowie Gliwice (Polen). Ab Mittwoch stehen dann auch in Hordain (Frankreich), Vigo (Spanien) und Mangualde (Portugal) die Bänder still. Abschließend folgen am Donnerstag die Werke Luton (Vereinigtes Königreich) und Trnava (Slowakei). Die Maßnahmen sollen bis 27. März in Kraft bleiben. Neben den Fahrzeugproduktionsstätten werden ebenfalls die Komponenten- und Motorenwerke geschlossen.