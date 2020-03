Welche drastischen Auswirkungen die Verbreitung des Virus haben kann, konnte auf den asiatischen Märkten bereits beobachtet werden. Inzwischen sind durch die Corona-Pandemie Werke auf der ganzen Welt betroffen. Automobil Produktion hat zusammengefasst, welche Produktionsstandorte betroffen sind und wie Hersteller und Zulieferer ansonsten auf die Corona-Krise reagieren.

16.03.2020, 17:15 Uhr: Volkswagen stoppt Produktion in der Slowakei

Die Produktion aller drei VW-Werke in der Slowakei wird vorübergehend eingestellt. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte gegenüber der dpa, dass die Standorte in Bratislava, Martin und Stupava am heutigen Tag nur in Betrieb waren, um eine schrittweise und geordnete Stilllegung der Produktion zu ermöglichen. Innerhalb des Konzerns nimmt vor allem der Standort Bratislava eine Schlüsselposition ein, da dort Autos von fünf Marken zugleich hergestellt werden und das Werk bei Bedarf in der Lage ist, auch Produktionen anderer internationaler Standorte zu übernehmen.

16.03.2020, 16:20 Uhr: Groupe PSA schließt europäische Werke

Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus, Versorgungsschwierigkeiten und dem Rückgang der Automobilmärkte wird die Groupe PSA vorrübergehend Werke in Europa schließen – dies betrifft auch das Tochterunternehmen Opel. Bereits am heutigen Montag werden die Werke in Mulhouse (Frankreich) und Madrid (Spanien) geschlossen. Am Dienstag folgen die Standorte Poissy, Rennes und Sochaux in Frankreich, Eisenach und Rüsselsheim (Deutschland), Saragossa (Spanien), Ellesmere Port (Vereinigtes Königreich) sowie Gliwice (Polen). Ab Mittwoch stehen dann auch in Hordain (Frankreich), Vigo (Spanien) und Mangualde (Portugal) die Bänder still. Abschließend folgen am Donnerstag die Werke Luton (Vereinigtes Königreich) und Trnava (Slowakei). Die Maßnahmen sollen bis 27. März in Kraft bleiben. Neben den Fahrzeugproduktionsstätten werden ebenfalls die Komponenten- und Motorenwerke geschlossen.

Die Maßnahmen der Automobilindustrie im Überblick

Volkswagen hat die Fertigung von Lamborghini und Bugatti in Italien bis zum 25. März eingestellt. Auch in der Slowakei werden vorrübergehend in allen drei Werken des Konzerns keine Fahrzeuge hergestellt. In Spanien steht die Produktion in den Werken Martorell und Navarra still, nachdem die spanische Regierung den Ausnahmezustand verhängt hat: Produziert werden dort unter anderem Fahrzeuge der Marke Seat. In der Tschechischen Republik hält Škoda die Produktion mit Schwierigkeiten noch aufrecht. "Während sich die Situation in China stabilisiert, wird sie in Europa schwieriger. Die Aufrechterhaltung der Lieferketten wird immer komplizierter", fasst ein VW-Konzernsprecher die Lage zusammen. Bisher gebe es jedoch keine Beschlüsse oder Planungen, weitere Werke zu schließen.

Fiat Chrysler Automobiles und Maserati setzen die Produktion in sechs italienischen Werken sowie jeweils in einem Werk in Serbien und Polen aus. Die vorübergehende Maßnahme soll bis zum 27. März gelten. Vision-Mobility meldete allerdings, dass die Arbeit in den Werken Pomigliano, Melfi, Atessa und Cassino nicht niedergelegt, sondern nur an zwei weiteren Tagen ruhen soll. FCA hatte die Produktion des Fiat 500L im serbischen Kragujevac bereits im Februar pausiert, da die Komponentenversorgung aus China unterbrochen war.

Auch der italienische Sportwagenhersteller Ferrari schließt seine beiden Werke in Maranello und Modena für zwei Wochen. Die Probleme in der Lieferkette würden eine weitere Produktion nicht zulassen, teilte Ferrari mit.