Mehr denn je würden sich Autokäufer zwischen der digitalen und analogen Welt bewegen, so die Studienautoren. So können sich der Abfrage zufolge zwei von drei Autokäufern vorstellen, ihr Fahrzeug von der Informationssuche bis hin zum Kaufabschluss online zu kaufen. Andererseits geben 57 Prozent der Befragten an, dass eine Probefahrt für sie nach wie vor unerlässlich sei.

„Nur Autohändler können Online-Auftritte und das 'Riechen, Fühlen und Schmecken' von Autos im Autohaus sowie aktive Beratung und Erlebnisprobefahrt aus einer Hand bieten“, so Weßner. Die von Corona ausgehende Digitalisierung der Verkaufsprozesse werde zu einem weiteren Selektionsprozess im Automobilhandel führen, bei dem nicht unbedingt die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen schlagen, heißt es bei Puls.