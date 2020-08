Als Daimlers Nordamerika-CEO Nicholas Speeks kurz nach dem Lockdown im März verkündete, dass alle seine Mitarbeiter bis zum Jahresende aus dem Homeoffice arbeiten sollten, fiel der Konzernführung in Stuttgart die Kinnlade herunter. Speeks, erst seit November 2019 in diesem Amt, hatte sein Vorgehen nicht mit dem Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius oder anderen aus dem deutschen Führungsteam von Daimler abgesprochen. Doch auch wenn die Konkurrenz nicht derart eigenmächtig auf den Putz haute: Die meisten Firmen lassen ihre Mitarbeiter in den USA unverändert von zu Hause arbeiten. Erste Konzerne verlängerten die freiwilligen Homeoffice-Zeiten gar bis Mitte 2021. Das alles hinterlässt auf dem amerikanischen Automarkt, einst unangefochten die Nummer eins in der Welt, trotz positiver Anzeichen, tiefe Spuren. Denn im Gegensatz zum Automarkt im China, der schneller als von vielen erwartet wieder auf die Reifen kam und in einigen Segmenten sogar über dem Vorjahr rangiert, ist eine Normalisierung des amerikanischen Marktes nicht in Sicht.

Gab es im vergangenen Jahr mit rund 17 Millionen verkauften Fahrzeugen einen leichten Rückgang um 1,3 Prozent gegenüber 2018, so gehen Branchenexperten 2020 von einem Minus bis zu 30 Prozent oder gar mehr aus - je nachdem, wie sich die Pandemie im Herbst entwickelt und wie die Präsidentschaftswahl im November ausgeht. Im vergangenen Jahr erfreuten sich Pickups und SUVs im Land der unbegrenzten automobilen Möglichkeiten der größten Beliebtheit. Mit über zwölf Millionen verkauften Fahrzeugen gab es ein kleines Plus von 2,6 Prozent, während klassische Limousinen und Schrägheckmodelle um 10,1 Prozent auf 4,8 Millionen Fahrzeuge fielen. Dieser Trend setzte sich Anfang 2020 fort.

Chris Hopson, bei den Analysten von IHS für den nordamerikanischen Automarkt verantwortlich: "Das saisonbereinigte Jahresratenniveau im Juni dürfte gegenüber dem Mai-Wert von 12,2 Millionen Einheiten leicht ansteigen. Angesichts der steigenden Zahl von COVID-19-Fällen in einigen Bundesstaaten wird es wichtig sein, die Entwicklung der Autoverkäufe in den nächsten Monaten zu verfolgen, jedoch nach den besser als erwarteten Ergebnissen der US-Autoverkäufe im April und Mai und den überraschenden Ergebnissen bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung im Mai haben wir unsere Prognose für das Verkaufsvolumen für das Gesamtjahr 2020 auf 13,2 Millionen Einheiten angehoben." Die Rückgänge betreffen dabei nahezu alle Marken und alle Segmente.

Einer der wenigen Autohersteller, die unter der Pandemie kaum zu leiden haben, ist Tesla. Allein im zweiten Quartal 2020 wurden trotz einer überwiegend geschlossenen Fertigung im Stammwerk Fremont/Kalifornien mehr als 82.000 Fahrzeuge produziert und über 90.000 Fahrzeuge - in erster Linie Model 3 - ausgeliefert.