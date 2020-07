Mit einem neuen Pilotwerk zur Fertigung von Lithium-Ionen-Batteriezellen gehe man den nächsten konsequenten Schritt, um den gesamten Wertschöpfungsprozess für Batteriezellen in seiner Tiefe zu durchdringen: von der Auswahl der Materialien über die Zusammensetzung und das Design der Batteriezelle bis hin zu einer seriennahen Produktion und dem Recycling, teilt die BMW Group mit. Ein entsprechendes Pilotwerk soll in Parsdorf bei München entstehen und Ende 2022 den Betrieb aufnehmen. Das Gesamtprojektvolumen beträgt knapp 110 Millionen Euro. Ungefähr 50 Mitarbeiter werden Angaben des Unternehmens zufolge im Pilotwerk arbeiten.

Pilotwerk in Parsdorf mit einer Fläche von 14.000 Quadratmetern

Das Bundeswirtschaftsministerium und das bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie unterstützen das Vorhaben im Rahmen des europäischen Förderprozesses IPCEI (Important Projects of Common European Interest). Wie die BMW Group mitteilt, sei hierbei das Ziel, die Batteriezellen in ihrer Leistungsfähigkeit weiter zu entwickeln und die Produzierbarkeit in der Großserienproduktion nachzuweisen. Hierfür werde die BMW Group innovative Produktionsprozesse und -anlagen entwickeln und im Pilotwerk auf einer Fläche von 14.000 m² aufbauen. Der Fokus liege vor allem darauf, in der Produktion die Effizienz, die Kosten und die Qualität zu optimieren, heißt es.