Ziel der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Idealworks mit Sitz in München ist es, im Bereich Logistik führender Anbieter für autonome Robotiklösungen zu sein, teilt der Autokonzern mit. Der Namensbestandteil „Ideal“ steht dem OEM zufolge für "Industry Driven Engineering for Autonomous Logistics". Seit 2015 arbeitet das Innovationsteam der BMW Group Logistik an Industrie-4.0-Lösungen in den Bereichen Virtual und Augmented Reality, Robotik, papierlose Logistik und Smart Devices. Viele Lösungen sind an BMW-Produktionsstandorten bereits im Serienbetrieb, wie der Smart Robots STR, von dem mehr als 130 an mehreren Standorten Dienst leisten.

Mit der Gründung von Idealworks ermögliche man ein neues Geschäftsfeld für die eigenen Logistiklösungen, sagt Milan Nedeljković, BMW-Vorstand für Produktion. Gerade der Smart Transport Robot STR erfähre große Resonanz und Nachfrage innerhalb und auch außerhalb der BMW Group. "Für die BMW Group als Innovationstreiber ist die Gründung der Idealworks GmbH jetzt der konsequente Schritt“, betont der BMW-Produktionschef. Idealworks-CTO Jimmy Nassif ergänzt: „Mit der Idealworks GmbH betreten wir völlig neues Terrain. Bisher entwickelten wir aus dem Blickwinkel der Automobilproduktion und seiner Logistik.“ . Nun ändere sich die Perspektive. "Wir werden zum Anbieter von Logistikrobotik über die Automobilbranche hinaus. Für die kommenden Monate haben wir einige Neuerungen in Vorbereitung.“