"Wir nutzen die natürliche Fluktuation für einen kontinuierlichen Umbau des Unternehmens", sagte die Personalchefin, "aber wichtig ist: BMW investiert jährlich 370 Millionen Euro in Aus- und Weiterbildung. Das ist ein Schlüssel, um den Wandel mit der bestehenden Mannschaft zu meistern." In Dingolfing baue der Autokonzern das Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion mit 2.000 Mitarbeitern auf, in Unterschleißheim den Campus Autonomes Fahren mit weiteren 2.000 Mitarbeitern. "In den vergangenen acht Jahren haben wir 46.000 Mitarbeiter im Bereich E-Mobilität qualifiziert, allein im letzten Jahr wurden in weiteren digitalen Zukunftsthemen 30.000 Teilnehmer weitergebildet."

"Fachkräftemangel ist für uns hier kein so großes Problem", sagte Horstmeier. BMW habe bei Ingenieuren und Facharbeitern einen guten Ruf als Arbeitgeber und könne da auch mit Softwarefirmen mithalten: "Auch gute Leute aus der IT-Branche arbeiten gern an der individuellen, nachhaltigen Mobilität der Zukunft mit."