Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung rücken bei der BMW Group ins Zentrum der Unternehmensausrichtung. Dies obschon der Münchener Automobilkonzern erst kürzlich das Ziel verkündete, seine Produktionskosten merklich zu senken. Um den umweltfreundlichen und ressourcenschonenden Abbau von Lithium zu fördern, investiert BMW aktuell über seinen Venture-Capital-Fonds BMW i Ventures in ein Verfahren, welches das US-Startup Lilac Solutions entwickelt hat.

Die Amerikaner haben eine Technologie patentieren lassen, die mittels eines Ionentauschers den Abbau von Lithium aus der Sole von Salzwasserablagerungen hinsichtlich Effizienz, Kosten und Nachhaltigkeit deutlich verbessern soll. Das Unternehmen habe gleichzeitig den Anspruch, die Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu konventionellen Methoden deutlich zu verringern und lokale Gemeinschaften und Ökosysteme zu schützen, heißt es bei BMW.

Die Technologie habe sich bereits in ersten Feldpilotprojekten bewährt und müsse nun beweisen, dass sie skalierbar sei und mittelfristig in die Industrialisierung gehen könne. Das Verfahren wäre dann weltweit in Solen einsetzbar, auch wenn diese nur einen geringen Lithiumgehalt haben.