Ausbau der Kapazitäten

von von Fabian Pertschy

BMW produziert ab 2022 Hochvoltbatterien in Regensburg

Die Produktionskapazitäten für E-Antriebe in Deutschland nehmen zu. Nachdem BMW bereits in die Standorte Dingolfing und Leipzig investiert hat, soll künftig auch das Werk in Regensburg Komponenten für E-Autos herstellen.