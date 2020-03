Der massive Nachfragerückgang, der sich bereits durch das vergangene Jahr zog, offenbart auch ein strukturelles Problem: Die Flaute trifft weniger die ausländischen Premiumhersteller als vielmehr kleine heimische Marken. "Lokale Marken litten überproportional, während Joint Ventures sich einigermaßen über Wasser hielten und Premium-OEMs sogar gute Geschäfte gemacht haben", so Jan Burgard, geschäftsführender Partner bei Berylls Strategy.

Der Hintergrund: "Das Einkommen der Bevölkerung klettert zwar, aber gerade in kleineren Städten sind die Kosten so massiv gestiegen, dass die Lebenshaltung den Mehrverdienst überkompensiert und weniger frei verfügbares Budget übrig bleibt", so Burgard. Mit dem wenigen Geld kaufen die Kunden offensichtlich lieber hochwertige Fahrzeuge als Billigware. Joint Venture-Marken und etablierte China-Marken machen das Rennen, während viele kleine, lokale Anbieter durchgereicht werden.

China kämpft somit an zwei Fronten: Die Krise lässt den Markt erzittern und das wachsende ökonomische Ungleichgewicht tut sein Übriges. Der von der Krise gebeutelte Handel gerät indes weiter unter Druck. „Die Hersteller müssen sich künftig viel progressiver um die Kunden kümmern und definitiv mehr in die Digitalisierung des Handels investieren“, urteilt Burgard. Tradierte Konzepte stehen zur Disposition, es naht wohl, beschleunigt durch den Corona-Virus, das Ende der klassischen Voll-Service-Handelsbetriebe. Tritt das ein, wird der chinesische Automobilmarkt sein Gesicht nachhaltig verändern.

Fest steht: Die verordnete Rückkehr zur Normalität ist momentan eher Wunsch als Wirklichkeit, daran ändern auch die schönen Bilder im Staatsfernsehen nichts.