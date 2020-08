Prognose von Branchenexperten Dudenhöffer

von von Roswitha Maier

Coronakrise könnte 100.000 Jobs kosten

Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer erwartet in der deutschen Autoindustrie den Abbau von 100.000 Arbeitsplätzen. Die Nachfrage in Europa und Amerika breche dieses Jahr massiv ein, die Produktion in Europa dürfte um ein Viertel auf 12 Millionen Autos fallen.