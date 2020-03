Laut einem Bericht von Automotive News Europe haben in Großbritannien tätige OEMs wie Ford, Jaguar Land Rover und Honda von der britischen Regierung eine Anfrage erhalten, die Machbarkeit der Herstellung wesentlicher Geräte zu prüfen. „Als britisches Unternehmen werden wir natürlich alles tun, um unsere Gemeinschaft in diesen beispiellosen Zeiten zu unterstützen", so ein JLR-Sprecher. Honda wurde ebenfalls nach der Möglichkeit gefragt, Ventilatoren in seiner britischen Produktionsstätte in Swindon herzustellen. Das PSA-eigene Vauxhall-Werk in Ellesmere Port in der Nähe der Stadt Liverpool hat eine ähnliche Anfrage erhalten.

Während es eine sinnvolle Strategie ist, die Automobilhersteller aufzufordern, die Machbarkeit einer Umnutzung ihrer Anlagen zur Herstellung von Ventilatoren zu prüfen, sind die Schwierigkeiten vielfältig. Die Herstellung von medizinischen Geräten unterliegt besonderen Gesetzen und strengen Standards, mit denen OEMs keine Erfahrung haben. Darüber hinaus verfügen diese Geräte über bedeutende elektronische Komponenten, die korrekt integriert werden müssten und umfassende Schulung in den beteiligten Prozessen erfordern würden.