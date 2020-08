Michael Klein startete seine Daimler-Karriere 2003 als Chief Financial Officer der EvoBus (UK) Ltd. in Coventry, Großbritannien, bevor er 2007 das spartenübergreifende Vertriebscontrolling bei Daimler in Stuttgart übernahm. Im Jahr 2008 wechselte er zurück zu Daimler Buses. Hier verantwortete er zunächst für mehrere Jahre das Vertriebscontrolling der EvoBus GmbH einschließlich des CSP-Geschäfts und der Tochtergesellschaften.

Bernd Mack, der neue Leiter des Bereichs Customer Services & Parts, war bereits in verschiedenen Funktionen im Bereich Finanzen und Controlling im In- und Ausland tätig. 2013 übernahm er innerhalb Daimler Buses die Leitung des Vertriebs Europa. Anschließend wechselte er in seine derzeitige Aufgabe als Leiter International Key Account Management und Gebrauchtfahrzeuge. In dieser Funktion baute er das Geschäft mit internationalen Flottenkunden weiter aus und leistete damit einen wesentlichen Beitrag zum Ergebnis von Daimler Buses. Bernd Mack wird neben dem internationalen Service-Geschäft auch weiterhin das europäische Gebrauchtfahrzeug-Geschäft von Daimler Buses verantworten.