Batteriebetriebene Lkw ab 2021, Brennstoffzelle folgt Ende der 20er

Eine nachhaltige Unternehmensstrategie mit dem Ziel eines CO2-neutralen Transports gelinge durch elektrische Nutzfahrzeuge mit Batterie- oder Brennstoffzellenantrieb, so Frank Reintjes, Leiter Global Powertrain, E-Mobility und Produktionsplanung Daimler Truck AG. "Beide Technologien entwickeln wir konsequent zur Serienreife: Batteriebetriebene Lkw bringen wir ab 2021 auf den Markt, der Brennstoffzellenantrieb folgt bis Ende der 2020er Jahre.“ Andreas Moch, Standortverantwortlicher Mercedes-Benz Werk Mannheim, betont die Wichtigkeit, Innovationen in der Produktion neuer Antriebstechnologien schnell umzusetzen und in Serie zu bringen. Genau diese Fähigkeit und dieses Wissen habe das KEM. Georg Klohr, Leiter Kompetenzcenter für emissionsfreie Mobilität: „Wir haben in den letzten 25 Jahren ausgesprochen viel Erfahrung mit unterschiedlichen Technologien gesammelt und sind mit diesem Wissen hervorragend für die Zukunft aufgestellt."