Es ist erst wenige Tage her, als Mercedes-Benz die Roadmap für den Transfer im Antrieb vorstellte. Dazu zählt mit Blick auf das Pkw-Geschäft, dass ab 2025 alle neuen Fahrzeugarchitekturen ausschließlich elektrisch sein sollen. Nun gibt die Lkw-Sparte bekannt, wie sie ihre Antriebs-Kernwerke im Nutzfahrzeugsektor an den Standorten Gaggenau, Kassel und Mannheim in die Zukunft führen will. Dazu zählt insbesondere, dass sich die Werke auf unterschiedliche Komponenten elektrifizierter Antriebe spezialisieren. Im Unternehmen spricht man von "zusätzlichen, signifikanten Investitionen in Zukunftstechnologien". Die vereinbarten Eckpunkte sehen dem Unternehmen zufolge vor, dass Daimler Truck substantiell in die Werke investiert und damit ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland abgibt.

Die drei deutschen Standorte sollen künftig in einem Produktions- und Technologieverbund für elektrische Antriebskomponenten und Batteriesysteme, gemeinsam mit dem wichtigen Schwesterwerk in Detroit, die globale Produktion von batterieelektrischen und wasserstoffbasierten Antrieben vorantreiben. Da Verbrenner-Aggregate noch viele Jahre Bestand hätten, setze man bei der zukünftigen Ausrichtung der Aggregate-Werke vor allem auf Flexibilität, stellt Yaris Pürsün, Leiter der globalen Produktion von Antriebskomponenten für Daimler Truck, klar. Mit dem Produktions- und Technologieverbund für elektrische Antriebskomponenten und Batteriesysteme in Verbindung mit den Kompetenzzentren der Werke gelinge dies.