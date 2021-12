2021 als "Krisenjahr" zu bezeichnen, erscheint auf den ersten Blick trivial. Die anhaltende Corona-Pandemie setzt den Menschen nach wie vor zu und viele Wirtschaftszweige sehen sich immensen Problemen gegenübergestellt. Im Hinblick auf die Autobranche lässt sich die Lage jedoch nicht so einfach zusammenfassen: Die Coronakrise sowie der anhaltende Halbleitermangel stellen die Branche zwar ganzheitlich vor immense Herausforderungen, jedoch teilt sich die Autoindustrie aufgrund der anhaltenden Probleme zunehmend in Gewinner und Verlierer auf.

Während zahlreiche Zulieferer um ihr Überleben kämpfen müssen, erarbeiten die Autobauer infolge ihrer Fokussierung auf margenstarke Modelle nie dagewesene Gewinne. Laut einer EY-Studie konnten die 16 weltweit größten Hersteller ihre operativen Gewinne im dritten Quartal 2021 um 11,4 Prozent auf ein neues Rekordhoch steigern, obwohl die Absatzzahlen um 16 Prozent sanken. Eine aktuelle Alix Partners-Studie zeigt zudem, dass die Hersteller insbesondere im Bereich der Elektromobilität künftig eine deutlich höhere Quote an Eigenleistung erzielen möchten als bisher. Die Aussichten für Zuliefererunternehmen sind somit in einem ohnehin kritischen Marktumfeld alles andere als rosig.

Gleichzeitig müssen allerdings alle Player der Branche trotz der anhaltenden Krisen zunehmend in relevante Wettbewerbsvorteile rund um Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Elektromobilität investieren. Es wird deutlich: Die Autoindustrie ist an den Krisen des Jahres 2021 nicht zerbrochen, aber sie ist doch in eine Schieflage geraten, deren Konsequenzen sich nicht nur im kommenden Jahr, sondern vermutlich auch weit darüber hinaus manifestieren werden.