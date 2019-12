"Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Verbraucher ein hohes Interesse an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben haben und diesen gegenüber insgesamt zunehmend positiv eingestellt sind", sagte Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Dena-Geschäftsführung. Dies bestätigen auch die aktuellen Absatztrends. So steigerten alternative Antriebe ihren Marktanteil in den ersten drei Quartalen 2019 signifikant und erreichten im Oktober erstmals mehr als 10 % Marktanteil. Um das Marktwachstum von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben weiter zu beschleunigen, braucht es noch mehr attraktive Modelle, genauso wie klare politische Rahmenbedingungen, die diese Modelle wettbewerbsfähiger machen. "Gleichzeitig zeigt das gestiegene Interesse an Wasserstofffahrzeugen, wie aufmerksam Verbraucherinnen und Verbraucher den politischen und medialen Diskurs zur Verkehrswende verfolgen. Entsprechend verantwortungsvoll muss dieser geführt werden, um Irritationen zu vermeiden", so Kuhlmann weiter.