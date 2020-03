Die Arbeitsbedingungen in China stehen nicht zum ersten Mal im Fokus der Medienberichterstattung. In einer Studie des Australian Strategic Policy Institute (ASPI), einem von der australischen Regierung gegründeten Thinktank, wird nun jedoch zum Rundumschlag ausgeholt: Mindestens 83 weltweit bekannte Marken sollen von einer systematischen Unterdrückung ethnischer Minderheiten profitiert haben.

Im Zentrum der Vorwürfe steht ein mutmaßliches Programm der chinesischen Regierung, das Uiguren aus der autonomen Region Xinjiang zu Zwangsarbeitern degradiert. Über 80.000 Menschen sollen zwischen 2017 und 2019 in westlichere Provinzen transferiert worden sein, um dort in Fabriken für die Technologie-, Bekleidungs- und Automobilbranche zu arbeiten. Einige von ihnen waren laut der Studie zuvor in Lagern inhaftiert. Bundesaußenminister Heiko Maas hatte in diesem Zusammenhang bereits politische Konsequenzen gefordert.

Obwohl die Autoren nicht belegen konnten, dass alle Beschäftigungsverhältnisse erzwungen sind, geht das ASPI davon aus, dass die Bedingungen den Zwangsarbeitsdefinitionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) entsprechen: Einschüchterungen, Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Religionsausübung, Isolation und Überwachung, übermäßige Arbeitszeiten, verpflichtende Mandarin-Sprachkurse sowie politische Indoktrination. Der Thinktank gibt an, 27 Fabriken in neun Provinzen identifiziert zu haben, in denen uigurische Arbeiter derartigen Praktiken unterliegen.