Die Corona-Krise hat die Automobilindustrie fest im Griff. Wir informieren Sie in unserem Live-Update fortlaufend über die jüngsten Ereignisse. +++ Audi beginnt mit ungarischer Fertigung. +++ Renault plant Start in Spanien. +++ Hyundai startet Produktion in Europa. +++ Autovaz nimmt Fertigung wieder auf. +++ Subaru schließt japanische Werke.Weiterlesen...