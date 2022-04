Volkswagen vollzieht Kehrtwende bei Werksschließung

Zuerst traf es Volkswagen: In der nordostchinesischen Metropole Changchun musste auf Anordnung der Behörden im VW-, Audi und Komponentenwerk die Produktion gestoppt werden. Vorhergesehen war ursprünglich eine Pause von drei Tagen. Bis heute stehen die Bänder still. Das anfänglich durch eine Sprecherin verkündete Vorhaben, die Ausfälle in den drei gemeinsam mit FAW betriebenen Fabriken mit Sonderschichten nachzuholen, wird derweil immer ambitionierter. Es sollten nicht die einzigen einschneidenden Stopps bleiben.

Nachdem Volkswagen seit Mitte März stets auf die laufende Produktion in Shanghai verwiesen hatte, geht der westliche Teil der Stadt, in dem das Werk beheimatet ist, ab heute ebenfalls in den Lockdown. Nachdem zunächst Zulieferteile fehlten, wollte der Autobauer die Fertigung zumindest teilweise fortführen, indem Mitarbeiter freiwillig und durch Lohnzuschläge motiviert auf dem Werksgelände in einem „geschlossenen Kreislauf“ wohnen und arbeiten sollten. Mittlerweile erfolgte die Kehrtwende: Abgesehen vom Presswerk sowie Wartungen ruht die Arbeit. Am Dienstag sollen dann sowohl in Shanghai als auch in Changchun die Tore wieder geöffnet werden.

General Motors kann Produktion aufrechterhalten

Ein ähnliches Schicksal ereilte Tesla und Toyota: Der E-Autobauer wollte seine Gigafactoy in Shanghai ebenfalls mittels eines geschlossenen Systems am Laufen halten. Da diese im Osten der Stadt gelegen ist, wo der Lockdown bereits seit vergangenem Montag gilt, fehlte laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung jedoch die notwendige Vorbereitungszeit. Verpflegung für die Arbeiter herbeizuschaffen sei demnach „offensichtlich ein aussichtsloses Unterfangen“ gewesen. Toyota musste hingegen bereits zeitgleich mit Volkswagen die Bänder in Changchun anhalten, so Bloomberg. In Shanghai sei mit dem Lockdown mittlerweile auch das Werk der Nutzfahrzeugtochter Hino Motors betroffen.