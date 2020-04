Werden Sie tatsächlich 100.000 Fahrzeuge verkaufen können?

Unsere chinesischen Partner wollten mit einer Stückzahl von 300.000 starten. Aber wir wissen: Man muss die beeinflussbare Komplexität zu Beginn niedrig halten. Bei alledem, was das System kann: Alles muss sich Schritt für Schritt einfahren. Deshalb starten wir mit dem e.Go Life so, wie er jetzt ist. Bei der Lokalisierung braucht es weiteres Engineering, weil bei den Komponenten, die von chinesischen Zulieferern in China kommen und verbaut werden, Anpassungen erforderlich sind. Zusätzlich ist speziell für China eine größere Version vorgesehen, die wir mit unserem Aluminium-Space-Frame besonders leicht darstellen können. Mit diesem Gesamtkonzept haben wir uns in verschiedenen Regionen beworben und warten nun auf weiterführende Gespräche mit den lokalen politischen Entscheidern, die sich für dieses German-Engineering-Produkt interessieren. Es geht, das will ich nicht verschweigen, um ein beachtliches Fördervolumen. Und: Wir werden versuchen, über eine Premiumpositionierung in den Markt einzusteigen.



In Europa und speziell in Deutschland wird das nicht funktionieren …

… das kommt darauf an. Das größte Volumen sehen wir für uns in Europa im Zweitwagengeschäft. Kunden werden die nächsten fünf Jahre noch vorsichtig beim Kauf von E-Fahrzeugen sein. Viele wollen zwar etwas für den Klima- und Umweltschutz tun, aber fast jedes Elektroauto kommt ihnen wie ein Kurzstreckenauto vor. Wir stecken in einer Phase vergleichbar der Nachkriegszeit: Da hatte fast jeder Haushalt ein „Zweitfahrzeug“ – meistens einen Motorroller oder ein Moped. Genau das ist jetzt unsere Chance: Viele werden sich ein E-Auto als Zweitwagen zulegen. Es muss praktisch, sicher, effizient und günstig sein – wie der e.Go Life. Dieses Segment wird in dieser Dekade auf zehn bis zwölf Prozent Marktanteil anwachsen. Das wären allein in Deutschland 400.000 Autos jährlich.



Egal, ob in Asien oder in Europa – damit Produktion und Auslieferung reibungslos laufen, braucht jeder Autohersteller eine perfekt synchronisierte Supply Chain. Haben Sie die Zulieferprobleme mittlerweile im Griff?

Na ja, ich würde mal sagen, wir haben das Thema besser im Griff als mancher große OEM. Aber auch wir haben die hundert Prozent noch nicht erreicht. Wir hatten tatsächlich fünf Umfänge, die instabil waren. Teilweise lag es daran, dass die Qualität der Zulieferteile nicht in ausreichendem Maße gegeben war oder sich auch die Materialwirtschaft der Zulieferer schwierig gestaltete. Außerdem kam es unter anderem zu Unterschieden in der Prüfung der Zulieferer und unseren eigenen Prüfungen. Wir haben aber auch noch zu viel geändert. Wir wollten 2019 im September in eine ernsthafte Serienproduktion einsteigen. Aber unter anderem aus den oben genannten Gründen haben wir das nur im Stotterschritt hingekriegt. Erst im Dezember hatten wir dann ein paar wunderbare Wochen, in denen alles glatt lief und alle freuten sich schon: Jawohl, jetzt können wir es! Und im Januar kam es dann erneut zu Problemen. Es ist keine wirkliche Überraschung, dass die Batterie eines unserer Hauptthemen ist. Sie ist und bleibt das teuerste, das gefährlichste und das anspruchsvollste Teil. Deshalb überlegen wir, gemeinsam mit unserem Lieferanten hier in Aachen eine ergänzende Batteriemontage aufzubauen – und zwar Modulmontage und Gesamtpackage-Montage.



Wir erinnern uns, dass Sie früher Tesla dafür kritisiert haben, selbst zu viel zu machen …

Ja, ich muss aber zugeben, dass dies im Moment auch unser Reflex ist, wenn es um unsere Hauptproblemzonen geht. Wenn ich jetzt an dem von uns selber erfundenen Achssystem doch immer wieder Toleranzprobleme sehe, frage ich mich schon, warum wir das nicht einfach selber gemacht haben.



Mussten Sie wie Tesla-Boss Elon Musk schon einmal in der Fabrik übernachten?

Nein, ich habe es einfacher (lacht). Ich wohne in Jogging-Entfernung zum Werk. Ich bin nun schon etwas älter und laufe nicht mehr zehn Kilometer oder mehr. Von mir zu Hause bis zum Werk sind es Luftlinie 2,5 Kilometer. Das ist optimal, um am Wochenende eine kleine Runde zu drehen. Also jogge ich nicht mehr durch den Aachener Wald, sondern immer zum Werk und zurück.

Das Interview führten Ralf Bretting und Hilmar Dunker