Wie Volkswagen Nutzfahrzeuge mitteilt, übernimmt der Standort in Polen nach knapp zwei Jahren der Koproduktion mit dem Stammwerk der Marke in Hannover jetzt die Fertigung aller Versionen des Crafter. "Sowohl das Werk in Września, als auch der hier nun in allen Varianten produzierte Crafter, sind wichtige Bausteine für Volkswagen Poznań und für die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge“, sagt Dietmar Mnich, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen Poznań.

Werkleiterin Stefanie Hegels: „Die Produktion des e-Crafter komplett in unserem Werk umzusetzen, ist ein großer Erfolg. Im Frühling des vergangenen Jahres sind die ersten MAN eTGE Fahrzeuge hier vom Band gelaufen. Für diesen Anlauf haben wir die Produktionslinien entsprechend angepasst und umfangreiche Schulungen unserer Mitarbeiter durchgeführt." Den eigenen, internen Qualitätstest habe man mit der Note „Sehr gut“ bestanden. Jetzt gelte es beide Fahrzeuge in Września erfolgreich mit hohen Stückzahlen zu produzieren.