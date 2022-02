Vor allem der Einsatz von Ransomware und das Ausnutzen von Sicherheitslücken haben Unternehmen und ihre globalen Lieferketten 2021 gefährdet, so das zentrale Ergebnis einer Analyse von IBM Security. Die Fertigungsindustrie war hierbei mit 23 Prozent aller weltweiten beziehungsweise 25 Prozent aller europaweiten Angriffe die am stärksten betroffene Branche. In Deutschland machen die Fertigungsunternehmen mit 31 Prozent sogar fast ein Drittel der Ziele aus.

Phishing-Angriffe haben Hochkonjunktur

Die häufigste Ursache für Schäden in Unternehmen waren im vergangenen Jahr Phishing-Angriffe. Gleichzeit habe man einen 33-prozentigen Anstieg bei Attacken verzeichnet, die Schwachstellen in ungepatchter Software ausnutzen, so die Studienautoren. Auf Basis derartiger Einfallstore seien rund 44 Prozent aller Ransomware-Attacken durchgeführt worden.

Für die zunehmende Fokussierung der Cyberkriminellen auf die Fertigungsindustrie gebe es gewichtige Gründe, erklären die Studienautoren: Angreifer könnten hier gezielt jenen Dominoeffekt auslösen, den Störungen auf nachgelagerte Lieferketten ausüben und dadurch Unternehmen zur Zahlung von Lösegeld bewegen.