Grund sind Verzögerungen durch die Coronavirus-Pandemie: Der Virusausbruch habe zu Problemen bei Lieferterminen und Engpässen bei Arbeitskräften geführt, was die Aufrechterhaltung des Bautempos erschwert habe, teilten die beiden Unternehmen mit, die ein Joint Venture für das Projekt gegründet haben.

Toyota und Mazda gehen weiterhin davon aus, die Produktion in dem Werk im kommenden Jahr zu beginnen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt als bisher geplant, wie eine Sprecherin des Joint Ventures sagte.

Die Fabrik in Huntsville, Alabama, ist eines von zwei Montagewerken, die derzeit in den USA gebaut werden, und wird bei vollständiger Inbetriebnahme voraussichtlich 4.000 Mitarbeiter beschäftigen. Toyota hatte in der vergangenen Woche den Stillstand der Produktion an allen nordamerikanischen Werken bis zum 4. Mai verlängert.