Genesis ist eine der jüngsten Automarken überhaupt. Vor gerade einmal fünf Jahren wurde aus einem Edelmodell des koreanischen Autobauers Hyundai eine eigene Marke. Der Hyundai-Konzern mit seinen zahllosen Marken und den beiden Volumenherstellern Hyundai und Kia wollte auch gegen die europäische und amerikanische Premiumliga reüssieren. Analysen ergaben, dass dies unter dem weltweit bekannten Hyundai-Signet schwierig sein würde und so erhob man den Hyundai Genesis - einst wahlweise als Limousine oder Coupé zu bekommen - zum neuen Aushängeschild. Nachdem es in Asien und insbesondere den USA mit dem koreanischen Designanspruch bereits prächtig läuft, herrschte in Europa lange Duldungsstarre. Erst gab es Probleme mit der Finanzsituation im Hyundai-Konzern und dann kam da noch die Pandemie - alles keine einfachen Vorzeichen für eine neue Premiummarke, die bisher keiner vermisst hatte. Der vor zwei Jahren ausgeschiedene Marken-CEO Manfred Fitzgerald hatte den Neuaufbau der Marke für Europa zusammen mit seinem Team mehr als zwei Jahre lang geplant.

Nach mehreren Verschiebungen gab es jetzt den offiziellen Markenstart in Europa und den weniger imposant als man es sonst kennt, wegen der anhaltenden Corona Pandemie rein virtuell. "In den vergangenen fünf Jahren haben unsere Kunden in Asien und Nordamerika unser Markenversprechen bezüglich unseres extrem hohen Designanspruchs, der exzellenten Produktqualität sowie unser einmaliges und außergewöhnliches Service & Wartungspaket zu schätzen gelernt", sagt Jaehoon Chang, Markenchef von Genesis, "Wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für das nächste Kapitel in unserer Markengeschichte ist. Wir freuen uns darauf, das Genesis-Erlebnis sowie unsere Premiumfahrzeuge endlich nach Europa zu bringen."