Wie Hyundai mitteilt, soll das Zusammenspiel der beiden Säulen Smart Mobility Device und Smart Mobility Service den Wandel hin zum Anbieter smarter Mobilitätslösungen ermöglichen. Im Bereich Smart Mobility Devices lege Hyundai Strategien zur Aufrechterhaltung seiner Wettbewerbsfähigkeit im Kerngeschäft fest, indem die Profitabilität bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gestärkt und die Führungsrolle in der Elektrifizierung gesichert werde, hört man vom OEM. Smart Mobility Service werde ein wichtiger zukünftiger Wachstumstreiber für Hyundai sein. Dieses Geschäftsfeld vereine Produkt und Service, um Kunden einen individuellen Mobilitätslebensstil anzubieten, so der koreanische Autohersteller. "Der Wandel zu einem Smart Mobility Solution Provider mit umfassenden Mobilitätslösungen, die Produkte und Dienstleistungen kombinieren, wird das Herzstück der Zukunftsstrategie von Hyundai sein", sagt Wonhee Lee, Präsident und CEO.

Um die Strategy 2025 auf der Produktseite umzusetzen, strebt Hyundai ein ausgewogenes und stetiges Wachstum an, bei dem die Nachhaltigkeit Vorrang vor kurzfristigen Zielen habe. Insbesondere will man durch den Verkauf von jährlich 670.000 Elektrofahrzeugen weltweit seine führende Position bei der Elektrifizierung sichern und bis 2025 einer der drei weltweit führenden Hersteller von Batterie- und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen werden. Auf Seiten der Dienstleistungen will das Unternehmen Produkt und Service kombinieren und eine integrierte Mobilitätsplattform einführen, die dem Kunden personalisierte Inhalte und Services ermögliche. Zu diesem Zweck werde man bis 2025 umgerechnet rund 46 Milliarden Euro (61,1 Billionen KRW) für Forschung und Entwicklung sowie für den weiteren Ausbau künftiger Technologien bereitstellen, heißt es. Im gleichen Zeitraum strebe das Unternehmen einen operativen Gewinn von acht Prozent im Automobilgeschäft und einen Anteil von fünf Prozent am globalen Fahrzeugmarkt an.