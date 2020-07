Die Autoindustrie in Deutschland ist von der Coronakrise hart getroffen worden. Die Konzerne reagierten unter anderem mit Kurzarbeit und Stellenabbau. Vielen Unternehmen rudern beim Thema Kurzarbeit jedoch wieder zurück, wie eine Umfrage der dpa zeigt. Die wichtigsten Akteure im Überblick:

Weniger als fünf Prozent bei BMW

Beim Münchner Autobauer ist die Kurzarbeit wieder massiv gesunken. Im Juni betraf sie nach Unternehmensangaben nur noch rund 4.000 Mitarbeiter. Im April und Mai waren es noch mehr als 30.000 - vor allem an den Produktionsstandorten Dingolfing, Leipzig, München und Regensburg. Insgesamt hat BMW in Deutschland gut 84.000 Mitarbeiter, hat aber bereits einen Stellenabbau beschlossen.

Daimler veröffentlicht keine Zahlen

Beim Stuttgarter Konzern waren zu Hochzeiten rund 80 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit, insofern dies möglich war. Seit dem 20. April fährt das Unternehmen die Produktion aber wieder hoch und seit Juni sind alle Werke weltweit wieder in Betrieb. Zur aktuellen Situation gib es keine Zahlen, nur die Auskunft, dass die Kurzarbeit in einzelnen Bereichen fortgesetzt werde. Erste Sparmaßnahmen werden zudem die IT betreffen.

Jeder Vierte bei Audi betroffen

Bei Audi geht man für Juni von rund 14.900 Mitarbeitern in Kurzarbeit aus – 9.200 in Ingolstadt und 5.700 in Neckarsulm. Insgesamt ist also immer noch fast jeder vierte der 60.800 Audi-Mitarbeiter in Deutschland betroffen - vor allem in der Fahrzeugfertigung. Dabei fährt Audi bereits seit Ende April die Produktion schrittweise wieder hoch. Zumindest in einigen Bereichen soll die Kurzarbeit bis mindestens Ende Juli weitergehen.

Opel plant kurzfristiger

Bei den Rüsselsheimern ist die Lage ungünstiger. Ein wesentlicher Teil der Mitarbeiter in Deutschland sei von Kurzarbeit betroffen, heißt es vom OEM. In allen drei Werken, den Werkstätten und vielen Bereichen von Verwaltung und Entwicklung werde kurzgearbeitet. Genaue Zahlen nannte Opel nicht, diese änderten sich von Woche zu Woche, hieß es.