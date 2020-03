Ein Unternehmenssprecher teilte der Zeitung „The Guardian“ mit, dass die Produktion in Halewood zwischen dem 19. und 27. März eingestellt werde. Dies hinge mit der Einführung der Plug-in-Hybrid-Version des Range Rover Evoque zusammen und soll sicherstellen „dass die Marktnachfrage global ausgeglichen“ sei. Die Fertigung in den Werken Castle Bromwich und Solihull werde wegen der geringen Nachfrage ebenfalls unterbrochen.

Die Produktionspausen hängen explizit nicht mit dem Corona-Virus, sondern einer geringen Produktnachfrage zusammen. Die Ausfallzeiten in Halewood überraschen umso mehr, da der Range Rover Evoque der zweiten Generation und der aktualisierte Land Rover Discovery Sport erst vor kurzem auf den Markt gebracht wurden.

JLR will die Pausen nutzen, um neue Antriebsoptionen in der Fertigung zu installieren. Das Marktanalyseunternehmen IHS geht derzeit davon aus, dass die Produktion von JLR in Großbritannien im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf 361.800 Einheiten sinken werde.