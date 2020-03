Bereits Kurzarbeit eingeführt haben laut Ifo 9,3 Prozent der Industriefirmen. 15 Prozent der Hersteller elektrischer Ausrüstungen waren davon betroffen. Im Maschinenbau waren es 14 Prozent, in der Automobilindustrie 11 Prozent.

Regional gibt es große Unterschiede: 33 Prozent der Unternehmen in Baden-Württemberg gaben an, voraussichtlich kurzarbeiten zu lassen. In Sachsen und Nordrhein-Westfalen werden vermutlich 30 Prozent betroffen sein, in Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen 29 Prozent, in Bayern 25 Prozent. Dagegen erwarten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin nur 7 Prozent der Unternehmen Kurzarbeit.