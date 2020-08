Wirtschaftliche Folgen der Coronakrise

von von Roswitha Maier

Kurzarbeit zeigt Wirkung

Die Coronakrise hat bislang vergleichsweise geringe Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Deutschland gehabt. Zwar ging von April bis Juni die Zahl der Erwerbstätigen so stark zurück wie noch nie seit der Wiedervereinigung, sie blieb aber in der Dimension deutlich hinter dem Wirtschaftseinbruch zurück.