USA bleibt Hauptstandort von Lucids Produktion

In KAEC soll zunächst die Montage vorgefertigter Kits aus dem US-Werk AMP-1 in Casa Grande (Arizone) erfolgen, später sei laut dem Unternehmen die Produktion kompletter Fahrzeuge vorgesehen. In der Anfangsphase werden die Fahrzeuge lediglich auf dem saudischen Markt angeboten, der Export in andere globale Märkte folge anschließend.

Die notwendigen Qualifizierungsmaßnahmen hat Lucid bereits eingeleitet: Durch Praktika werden potenzielle saudische Mitarbeiter an den Standorten in Kalifornien und Arizona auf ihre Arbeit vorbereitet. Zudem errichtet der Autohersteller neue Trainingszentren in KAEC.

Das Werk AMP-1 in Arizona werde in diesem Sinne weiterhin der Dreh und Angelpunkt der Produktion bleiben. Mit der zweiten Bauphase und der damit einhergehenden Erweiterung um 265.000 Quadratmeter wurde hier bereits begonnen. Mit einer jährlichen Produktion von 365.000 Fahrzeugen würde das US-Werk gemeinsam mit dem Standort in KAEC somit die Marke von einer halben Million Fahrzeuge pro Jahr übersteigen.