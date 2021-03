Am Standort Affalterbach setzt Mercedes-AMG den Spatenstich für ein neues Prüfzentrum. Das sogenannte Technikum der Performance- und Sportwagenmarke bietet eine Gesamtfläche von über 5.000 Quadratmetern auf drei Etagen. Die Fertigstellung ist im Jahr 2022 geplant. Das hochautomatisierte Prüffeld dient der Entwicklung von elektrifizierten Hochleistungsantrieben sowie elektrischen Komponenten. Zunächst sind zwei Allrad-Prüfstände und einem Hochvolt-Prüfstand für Batterien vorgesehen, bei Bedarf bietet das Gebäude jedoch weitere Ausbaustufen.

„Mit unserem neuen Testzentrum können wir Fahrzeugkomponenten und Prototypen unter realistischen Bedingungen erproben und sie in einem frühen Entwicklungsstand auf Herz und Nieren prüfen. So gewinnen wir nicht nur Zeit im Entwicklungsprozess, sondern steigern auch die Ergebnisqualität“, sagt Jochen Hermann, Mitglied der Geschäftsführung und CTO von Mercedes‑AMG. Zudem adressiert der OEM das Thema Nachhaltigkeit durch rekuperative Wärmerückgewinnungssysteme und eine Zisterne als Energiespeicher.

Die Allrad-Prüfstände sollen die Ingenieure bei der Simulation realer Fahr- und Umweltbedingungen unterstützen. Einer der Prüfstände ist mit einer Klima-Höhenkammer ausgestattet. Mittels Unterdruck kann an ihm eine Höhe von bis zu 5.000 Metern und eine Temperatur von bis zu -30°C dargestellt werden. Durch den Einsatz der Prüfstände müssen weniger Testkilometer im Realbetrieb zurückgelegt werden, so der OEM. Zusätzlich ermöglicht der Hochvolt-Prüfstand mit Klimakammer, die am Standort Affalterbach entwickelten Hochvolt-Batterien in einem Temperaturbereich von -40 bis +80°C vollautomatisiert zu testen.