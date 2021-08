Zur Elektro-Offensive von Mercedes-Benz zählen künftig neun Batteriefabriken auf drei Kontinenten, die den globalen Batterie-Produktionsverbund des Autoherstellers bilden. Der OEM hat in den vergangenen Tagen seine Transformationspläne für die kommenden Jahre sowohl im Hinblick auf sein Pkw-Geschäft wie auch für seine Werke zur Antriebsfertigung für Nutzfahrzeuge verkündet. Insbesondere für Pkw geht das Unternehmen den strategischen Schritt von „Electric first“ zu „Electric only“, was so viel bedeutet, dass ab 2025 alle neuen Fahrzeugarchitekturen ausschließlich elektrisch sein werden. Um noch vor vor Ende des Jahrzehnts vollelektrisch zu werden, bedarf es dem OEM zufolge einer Vertiefung der industriellen Fertigung künftiger Batteriegenerationen. Dazu zählt die Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner Grob-Werke.

Grob, mit Sitz im bayerischen Mindelheim, fertigt Batterieproduktions- und Automatisierungssysteme. Erst im Frühjahr stellte das Unternehmen sein weiterentwickeltes Portfolio vor. Mit Daimler verbindet das Familienunternehmen eine langjährige Partnerschaft. Bereits heute kommen in den Batteriefabriken von Mercedes-Benz Produktionssysteme des Unternehmens zum Einsatz. Der Fokus der Kooperation liege auf der gemeinsamen Entwicklung und dem Aufbau hocheffizienter Batterieproduktionsanlagen für den globalen Batterie-Produktionsverbund, heißt es bei Mercedes. Dieser schließe sowohl die Montage von Batteriemodulen als auch von Batteriepacks mit ein.