Mit mehr als 800 Wattstunden pro Liter auf Zellebene könnten etwa Anoden mit hohem Siliziumanteil ab Mitte des Jahrzehnts ein großes Potenzial zur Steigerung der Energiedichte bieten. Gleichzeitig plant Mercedes-Benz, LFP-Batterien mit kobaltfreier Kathode in seinen Serienfahrzeugen einzusetzen, gemeinsam mit Partnern arbeite man zudem an der Marktreife von Festkörperbatterien.

Rohstoffnutzung soll effizienter werden

Auch auf Materialseite plant der Autohersteller, das Thema Nachhaltigkeit zu adressieren: Unter anderem setze man auf CO2-armen oder -freien Stahl, bei dem die Reduktion von Emissionen statt ihrer Kompensation im Fokus stehe. Ziel der Maßnahmen ist es, ab dem Jahr 2025 grünen Stahl in verschiedene Modelle zu bringen. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft soll zudem der Anteil von Sekundäraluminium kontinuierlich erhöht werden.

In bestimmten Modellen setzt Mercedes-Benz bereits jetzt serienmäßig auf Sitzbezüge aus recycelten PET-Flaschen sowie auf Bodenbeläge und Garne, die aus Fischernetzen und Stoffresten gewonnen werden. Im EQS und EQE bestehen die Kabelkanäle aus recycelten Deponieabfällen. Im EQS seien bereits jetzt über 80 Kilogramm an recycelten und nachwachsenden Rohstoffen genutzt worden, so der OEM. Durch nachhaltiges und kreislauffähiges Design möchte Mercedes-Benz den Anteil wiederverwendeter Materialien bis 2030 auf rund 40 Prozent pro Fahrzeug erhöhen.

Neben der Nachhaltigkeit steht auch Diversity im Fokus von Mercedes-Benz: Bis zum Jahr 2030 möchte der Autohersteller einen Anteil von 30 Prozent Frauen in leitenden Positionen erreichen. Im Vorstand des OEM sind bereits drei von acht Stellen mit Managerinnen besetzt.