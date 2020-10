Mini produziert in den vergangenen 20 Jahren im Werk Oxford rund vier Millionen Fahrzeuge für mehr als 100 Länder. Mit dem neuen Clubman sei man 2015 in das Premium-Kompaktsegment vorgestoßen, 2008 habe man mit dem in Kleinserie produzierten Mini E begonnen, wichtige Erkenntnisse zum Elektroantrieb zu sammeln, der mittlerweile in der Serie etabliert sei. Für 2019 gibt die Marke einen Anteil für das Plug-in-Hybrid-Modell Mini Cooper SE Countryman ALL4 von fünf Prozent des Gesamtabsatzes der Marke auf Fahrzeuge mit elektrifiziertem Antrieb an.Nach Einführung des vollelektrischen Mini Cooper SE habe sich der Anteil dieser Quote auf zehn Prozent aller Neuzulassungen der Marke verdoppelt.

Mit Blick auf die Zukunft heißt es, man werde mit einer komplett elektrifizierten Modellfamilie Kunden in aller Welt lokal emissionsfreien Fahrspaß ermöglichen. Parallel dazu werde Mini auch in den kommenden Jahren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren anbieten. Für Zielgruppen und Regionen, deren Mobilitätsbedürfnisse (noch) nicht mit rein elektrischen Antrieben zu erfüllen seien, würden Fahrzeuge mit hocheffizienten Otto- und Dieselmotoren auch künftig eine ideale Lösung darstellen, hört man vom Hersteller. Mini-Experte Körber spricht mit Blick darauf vom Power of Choice-Ansatz und zwei Säulen der Antriebsstrategie.