Wie sehr die einzelnen Regionen unter dem Wolfsburger Diktat gelitten haben, zeigen die USA, wo VW viel zu spät auf den SUV-Zug aufgesprungen ist. Jetzt sind die Regionen bei den strategischen Entscheidungen freier und der Puls der Märkte ist so besser in Wolfsburg zu spüren. Das ist auch der Grund, warum die Elektromobilität in Südamerika nicht in dem Maße forciert wird wie das in Europa der Fall. Bis 2023 will VW in dieser Region sechs Hybridmodelle in den Markt bringen. Pablo di Si geht davon aus, dass bis 2027 lediglich zwei Prozent des Fahrzeugbestands in seiner Region elektrisch sein wird. "Die Plug-in-Hybride werden in den nächsten drei, vier Jahren der Schlüssel sein", stellt Pablo di Si klar.

Der Nivus wird also nicht das Ende der Fahnenstange sein. Mittlerweile haben die Brasilianer den VW-Chefs ein Derivat des Crossover-Coupés vorgestellt. Dem Vernehmen nach waren Herbert Diess & Co. erneut begeistert. Von Brasilien für die Welt heißt die neue Maxime. Über die Ausstattungsdetails des europäischen Nivus entscheiden übrigens die dortigen VW-Chefs - gleiches Recht für alle.