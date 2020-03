Im Werk Blainville-sur-Orne in der Normandie startet Renault Trucks mit der Fertigung der Elektro-Lkw D Z.E. und D Wide Z.E. durch. Blainville-sur-Orne ist seit 1957 in Betrieb und spezialisiert auf die Produktion von mittelschweren Nutzfahrzeugen sowie Fahrerkabinen. Es werden dort täglich 240 Fahrerkabinen hergestellt und 72 Verteilerfahrzeuge montiert. Jetzt beherbergt der Standort auch die Montage der Elektro-Lkw des Herstellers. Die Truck-Sparte von Renault erwartet, dass Elektrofahrzeuge bis 2025 insgesamt zehn Prozent des eigenen Absatzvolumens ausmachen werden.

Um die Herstellung der Elektro-Modelle zu gewährleisten, habe man in der Produktionsanlage verschiedene Maßnahmen durchgeführt, teilt der Hersteller mit. Demnach ist das sogenannte „Z.E. Gebäude“ mit einer Fläche von 1.800 m² nun ganz der Elektrifizierung von Fahrzeugen gewidmet. Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nähe der Montagestraße zum Zusammenbau von Verteilerfahrzeugen, was schnelle und unkomplizierte Prozesse ermögliche.