Scania sei auf dem ehrgeizigen Weg, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und habe sich für die kommenden Jahre wissenschaftsbasierte Ziele als Leitlinie gesetz, sagt Andreas Follér, Leiter der Nachhaltigkeit bei Scania. "Diese umfassen nicht nur unsere eigenen Aktivitäten, sondern beinhalten auch Reduktionsziele für indirekte Emissionen, die bei der Verwendung unserer Produkte entstehen.“

Bis 2025 strebt Scania im Vergleich zu 2015 eine Halbierung seines Kohlenstoff-Fußabdrucks an, sowohl in seiner industriellen als auch in seiner gewerblichen Tätigkeit. Die gleiche Reduzierung soll im Landverkehr pro transportierte Tonne erreicht werden. "Die Dekarbonisierung unserer industriellen Aktivitäten stellt einen Meilenstein auf unserem Weg dar und ist ein klarer Ausdruck unseres Engagements für das Erreichen der wissenschaftsbasierten Ziele", erklärt Follér.