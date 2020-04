Anonymisierte Testergebnisse als Grundlage für eine Studie

„Wir haben die schlimmste Phase der Corona-Krise überwunden und können – mit der gebotenen Vorsicht – erste Schritte einleiten, um zur Normalität zurückzukehren", sagt Carsten Isensee, Vorstandsvorsitzender der Seat S.A. sowie Vorstand für Finanzen und IT. Dafür seien strenge Arbeitsschutzmaßnahmen nötig, die die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter gewährleisten. Mit der Investition in das PCR-Testprogramm helfe Seat ferner den Gesundheitsbehörden dabei, das Ausmaß der Pandemie zu verstehen, so der Vorstand weiter. Die Testergebnisse sollen als Grundlage für eine wissenschaftliche Studie dienen. Die Belegschaft von Seat stellt laut Dr. Bonaventura Clotet eine große, repräsentative Stichprobe der spanischen Gesellschaft dar. "Die Testergebnisse, die selbstverständlich anonymisiert und vertraulich behandelt werden, werden als Grundlage für eine wissenschaftliche Studie des Seat-Wissenschaftskomitees ‚Gesundes Unternehmen‘ dienen.“

Produktionsrate womöglich im Juni wieder auf Stand vor der Krise

In den kommenden zwei Wochen wird mit Blick auf die Produktion in Martorell auf allen drei Montagelinien jeweils eine Schicht mit etwa einem Drittel der Kapazität arbeiten. Hier werden die Modelle Seat Ibiza, Arona und Leon sowie der Audi A1 gefertigt. Etwa 325 Fahrzeuge sollen so täglich hergestellt werden. Ab dem 11. Mai werde auf den drei Montagelinien in zwei Schichten gearbeitet, ebenfalls mit reduzierter Kapazität. Damit sollen etwa 650 Fahrzeuge am Tag produziert werden. Im letzten Schritt plane man die Produktionsrate im Juni soweit zu erhöhen, dass sie dem Stand vor der Krise entspreche. Dies alles geschehe in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Corona-Virus und den möglichen Folgen für den Geschäftsbetrieb.