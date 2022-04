Mittelfristig wird es jedoch kaum bei den drei neuen Mini-Modellen bleiben. Eine offene Version des Hatch erscheint durch die anhaltend hohen Verkaufsanteile ebenso gesetzt wie mindestens ein weiteres Modell. Dies könnte, wie ebenfalls seit mehr als zehn Jahren in Planung, ein Van oder kleiner Bus sein, der die urbane Mobilität unter dem Mini-Logo auf eine neue Ebene bringt.

Bei Smart macht ein SUV den Anfang

Während die Mini-Fans noch fast zwei Jahre auf die neue Generation warten müssen, steht der Markenneustart bei Smart Automobile Co. Ltd. bereits Mitte April unmittelbar bevor. Ohnehin werden im ehemaligen Smart-Werk in Hambach, wo nach Defender-Vorbild mittlerweile der Neugeländewagen Ineos Grenadier entsteht, in Auftragsarbeit noch die aktuellen Smart Fortwo EQ – offen wie geschlossen – produziert.

Für den Aufbruch in eine neue Zeit steht jedoch der neue Smart #1, ein elektrischer Crossover, von dem eine seriennahe Studie auf der IAA im vergangenen Herbst zu sehen war. Die Idee eines Smart-SUV lag seit fast zwanzig Jahren in den Schubladen der ehemaligen Daimler-Verantwortlichen. Doch Realität wurde der Smart For All bisher nie. Rund 4,20 Meter lang entstand das Design des Smart #1 im Mercedes-Designcenter Sindelfingen.