Volkswagen stoppt Fertigung in Russland

Volkswagen setzt sein Russland-Geschäft wegen des Krieges gegen die Ukraine aus. „Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs hat der Konzernvorstand entschieden, die Produktion von Fahrzeugen in Russland bis auf weiteres einzustellen", heißt es aus Wolfsburg. Auch Exporte der größten europäischen Autogruppe nach Russland würden „mit sofortiger Wirkung gestoppt."

Zudem bekommt auch Volkswagen die Zulieferprobleme wegen des Krieges in der Ukraine zu spüren: Voraussichtlich ab der kommenden Woche werde die Fertigung am Stammsitz Wolfsburg „gestuft auf verschiedenen Linien" verringert. „In der Kalenderwoche 11 werden wir in Wolfsburg, Stand heute, nicht fertigen können“, heißt es in einem Brief von Einkaufsvorstand Murat Aksel, Personalvorstand Gunnar Kilian und Betriebsratschefin Daniela Cavallo an die Belegschaft.

In Hannover könne es von der zehnten Kalenderwoche an einen Stillstand der Autoproduktion geben. In den sächsischen Werken des OEMs sind ausbleibende Lieferungen für Kabel bereits zum Problem geworden. „Unsere Taskforce arbeitet weiterhin bereichs- und markenübergreifend an Lösungen", erklärte die VW-Führung.

Skoda kämpft mit Teilemangel

Auch die tschechische Volkswagen-Tochter Skoda sieht sich mit einem „kritischen Mangel" an Teilelieferungen von mehreren Zulieferern in der Ukraine konfrontiert, teilte das Unternehmen in Mlada Boleslav mit. Betroffen seien mehrere Modelle des Autobauers. Man sei gezwungen, die Herstellung des Elektroautos Skoda Enyaq iV einzuschränken.

In Solomonowo in der westlichen Ukraine stellt der unabhängige Skoda-Partner Eurocar die Modelle Superb, Kodiaq, Karoq und Fabia Combi für den ukrainischen Markt her. Dort ist die Fertigung derzeit eingestellt. „Ein Rückgang des Verkaufs in der Ukraine und in Russland ist im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung zu erwarten", hieß es aus der tschechischen Zentrale. Russland sei im vorigen Jahr mit 90.400 ausgelieferten Fahrzeugen der Marke Skoda das zweitwichtigste Absatzland weltweit gewesen.

Nach eigenen Angaben beschäftigt Skoda in Tschechien mehr als 600 ukrainische Mitarbeiter. Der Konzern will sie und ihre Familien in dieser Notsituation unterstützen.

Porsche unterbricht Produktion in Leipzig

Wegen Lieferengpässen hat Porsche im Werk Leipzig den Bau von Autos unterbrochen. Die Fabrik sei gezwungen, die Produktion von Mittwochnachmittag (02.03.2022) an zunächst bis zum Ende der kommenden Woche auszusetzen, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. In Leipzig werden die Modelle Macan und Panamera gebaut. Insgesamt laufen normalerweise etwa 500 Fahrzeuge am Tag vom Band. Für die 2500 betroffenen Beschäftigten werde Kurzarbeit beantragt.

In Stuttgart-Zuffenhausen, wo der Taycan und der 911 gebaut wird, wird laut Mitteilung die Produktion in dieser Woche noch aufrechterhalten. „Die weiteren Schritte erfolgen in einem geordneten Prozess. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir auf Sicht fahren und die Lage kontinuierlich neu bewerten." Die Volkswagen-Tochter Porsche bezieht nach Angaben aus Branchenkreisen bisher Kabelbäume aus der Westukraine.

Zudem setzt auch Porsche sein Russland-Geschäft aus. Aufgrund der aktuellen Situation habe die Volkswagen-Tochter die Auslieferung von Fahrzeugen nach Russland mit sofortiger Wirkung gestoppt, teilte ein Sprecher in Stuttgart mit. Porsche ziehe mit der weitgehenden Unterbrechung der Geschäftstätigkeit in Russland die Konsequenzen aus der von starker Unsicherheit und den aktuellen Verwerfungen geprägten Gesamtsituation.