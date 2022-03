| von Fabian Pertschy Neues Joint Venture

Stellantis und LG bauen Batteriefabrik in Kanada

In den letzten Tagen mehren sich die Ankündigungen zu neuen Batteriefabriken: Stellantis zieht nach und deckt seinen Bedarf in Nordamerika. Gemeinsam mit LG soll in der Provinz Ontario noch in diesem Jahr mit dem Bau einer Anlage begonnen werden.