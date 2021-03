"Volkswagen wird die begehrenswerteste Marke bei nachhaltiger Mobilität", gibt sich Ralf Brandstätter zuversichtlich. Bis 2030 soll der Absatz reinrassiger Stromer in Europa auf über 70 Prozent steigen, das sind doppelt so viele wie aktuell, während es in China und den USA mehr als 50 Prozent sein sollen. Verwegene Zahlen, ob Europa in neun Jahren zum Elektro-Kontinent mutiert, bleibt abzuwarten. Die VW-Offensive ist im vollen Gange: Im März wird der VW ID.4 auf den Markt kommen, das als ID.Crozz bekannt gewordene SUV-Coupé ID.5 soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen, genauso wie das große siebensitzige SUV ID.6, das zunächst in China an den Start geht und nächstes Jahr auch nach Europa kommt. Dann wird auch der lang erwartete ID.Buzz Teil der Modellpalette sein. Im Jahr 2023 soll dann der Aero-B mit 700 Kilometern Reichweite die letzten Elektromobilitäts-Zweifler nach Wolfsburg locken. Ein kleines E-Einstiegsmodell soll 2025 das Modellportfolio ergänzen.

Das Auto wird ein softwarebasiertes Produkt

Für den VW-Markenchef ist aber eines klar. "Wenn Sie glauben, dass man mit E-Mobilität alleine in der Zukunft ankommt, liegen Sie falsch. Der echte Gamechanger ist Digitalisierung." Und die soll die ganze Marke und letztendlich den ganzen Konzern durchdringen. Das fängt bei der Produktion des Fahrzeugs an und hört bei der Generierung neuer Verdienstmöglichkeiten, beispielsweise durch das Nachordern weiterer Funktionen, die dann drahtlos auf das Auto gespielt werden, auf. Das Leuchtturm-Modell, das die neue VW-Welt repräsentieren soll, wird der Trinity sein. Erste Skizzen lassen eine elegante coupéhafte Linie erkennen. Doch wichtiger ist, was sich unter dem Blechkleid verbirgt. Schon beim Marktstart 2026 soll der Wagen autonomes Fahren des Levels 2+ beherrschen, später soll sogar Level 4 möglich sein. Das deckt sich mit einem weiteren Punkt der VW-Strategie, nach der bis 2030 das autonome Fahren für viele Menschen möglich sein wird. Der Trinity wird auf einer neuen Plattform stehen, die dann nach unten ausgerollt wird.

Was VW in großartige Worte packt und als "Businessmodel 2.0" verkauft, ist auch bei anderen Herstellern, wie etwa Tesla, auch geplant beziehungsweise wird bereits umgesetzt. Das Auto wird ein softwarebasiertes Produkt und so schafft Volkswagen die Voraussetzungen für neue, datenbasierte Geschäftsmodelle. Dementsprechend sprach Ralf Brandstätter schon nicht mehr vom Fahrer, sondern vom Nutzer, der vielleicht das Fahrzeug nur mietet und nicht besitzt. Durch das Sammeln der Daten erkennt VW, dass der Mensch immer öfter längere Strecken zurücklegt und bietet ihm dann beispielsweise drahtlose Upgrades an, die die Reichweite verlängern oder autonome Fahrfunktionen freischaltet. VW rechnet damit, dass mit diesem Geschäftszweig dreistellige Millionenbeträge erwirtschaftet werden können.