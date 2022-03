Über ein Jahr ist vergangen, seit die Groupe PSA und FCA sich zum Branchenriesen Stellantis zusammengeschlossen haben. Mit der Strategie Dare Forward 2030 gibt dieser nun die Roadmap für das angebrochene Jahrzehnt vor.

Der Fokus liegt bei Stellantis auf Elektroautos

Allen voran bekräftigt der Plan die Transformation des Portfolios: Bis 2030 soll der weltweite Absatz von Elektrofahrzeugen (BEV) auf fünf Millionen Einheiten jährlich anwachsen. In Europa würden demnach ausschließlich E-Autos verkauft werden, in den USA soll der Anteil inklusive leichter Nutzfahrzeuge 50 Prozent betragen. Dafür werden bis zum Beginn des neuen Jahrzehnts mehr als 75 vollelektrische Modelle auf den Markt gebracht. In den USA sei in diesem Sinne eine spezifische Produktoffensive mit 25 völlig neuen BEVs geplant, so der Hersteller.

Um diese Menge an Elektromodellen zu stemmen, erhöht der Autohersteller die geplante Batteriekapazität um 140 Gigawattstunden (GWh) auf rund 400 GWh. Die Wasserstoff-Brennstoffzelle ist dennoch nicht vom Tisch. Sie soll im Jahr 2024 bei großen Lieferwagen eingesetzt und später auf Lkw ausgeweitet werden. Bereits 2025 soll das erste Angebot in den USA verfügbar sein.